Lancement d’Equonet Energies Magazine : Un pas vers plus de transparence dans l’industrie extractive

Face aux enjeux majeurs de gouvernance et de transparence dans le secteur extractif africain, le journaliste Ndakhté M. Gaye initie une nouvelle plateforme d’information : Equonet Energies Magazine. Ce trimestriel, dédié à l’analyse et au suivi des données liées aux industries extractives, s’engage à faire de l’accès à l’information un levier contre la corruption et pour un développement durable.

Au Sénégal, comme dans de nombreux pays africains, les informations liées à l’exploitation des ressources naturelles sont souvent difficiles d’accès. Ce manque de transparence rend le secteur particulièrement vulnérable aux dérives. Equonet Energies Magazine veut inverser cette tendance.

« Le magazine vise à veiller à la conformité des entreprises aux exigences de transparence, tout en alertant sur les risques de corruption », explique son fondateur. Le premier numéro met l’accent sur deux axes fondamentaux : la divulgation des bénéficiaires effectifs des sociétés extractives et la problématique du contenu local dans les marchés publics, notamment dans les secteurs des mines et des hydrocarbures.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité du travail mené depuis 2013 avec la création du site Ecofinance.sn, aujourd’hui devenu Equonet Energies. Elle s’appuie sur une expérience journalistique nourrie par des formations internationales et un engagement constant en faveur de l’information économique rigoureuse.

En tant que média indépendant, Equonet Energies Magazine affirme son ambition : participer à une gouvernance plus éthique et plus responsable des ressources naturelles, au bénéfice des populations.