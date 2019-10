Urgent: Le jeune Sérigne Baye Djiguél poignardé à mort à Grand Médine

Les populations de Grand Médine, dans la commune des Parcelles Assainies, se sont réveillées, ce mardi, dans la consternation. Alors que l’affaire du jeune homme poignardé à 7 reprises et encore dans le coma n’a pas encore été élucidée, c’est le meurtre de Sérigne Baye Djiguél, tué à coups de couteau, qui occupe toutes les conversations.

Il s’appelait Baye Sérigne Djiguel. Il avait 18 et est mort au cours de la nuit dernière, poignardé par un individu qui continue de courir. A en croire des confidences obtenues par Kewoulo, « c’est hier, vers les coups de 2 heures du matin, qu’une bagarre a éclaté entre Baye Serigne Djiguel et un gars devant l’atelier de tailleurs. » A déclaré la mère de la victime. Pour elle, son fils connu pour ne jamais se laisser faire aurait eu une altercation avec un gars armé d’un couteau et qui essayait de lui prendre son téléphone. Refusant de se laisser détrousser, il s’est battu avec son agresseur qui n’a pas hésité à le poignardé. Touché par la lame de son bourreau, Baye Sérigne Djiguel s’est affalé. Et les secours, qui ont tenté de lui venir en aide, n’ont fait que constater sa mort.

Interrogés par les reporters de Kewoulo, des membres de la famille ont fait savoir que leur quartier est, depuis quelques temps, devenu très dangereux à cause de la multiplication des foyers abandonnés, envahis par des bandits. « C’est en partant à son atelier où il devait finir les habits de ses clients pour le Gamou qu’il a été attaqué. Les agresseurs avaient essayé de lui arracher son téléphone et a il résisté. Ensuite, il a été atteint par un coup de couteau« , a déclaré la maman éploré qui, malgré la douleur de l’acte, a décidé de s’en remettre à Dieu. Comme elle, le grand frère de Baye Sérigne âgé lui de 21 ans n’en revient toujours pas de la recrudescence des agressions dans leur quartier.

Quelques jours avant son jeune frère, c’est son ami qui a été agressé par des bandits. Et le grand frère a déclaré que « c‘est vers 3 h 15 mn qu’il est arrivé sur les lieux du drame » après avoir répondu à l’appel téléphonique du patron de son cadet. Et a découvert son jeune frère, baignant dans une mare de sang. « D’ordinaire je ne prends pas les appels téléphoniques à certaines heures de la nuit. Mais vu que l’appelant est une personne que je sais responsable, j’ai décidé de prendre l’appel. Et c’est lui qui m’a dit que Baye Sérigne était étendu par terre parce que il a été poignardé« , a témoigné le grand frère de la victime. La police des Parcelles Assainies de Dakar est chargée de l’enquête et la famille attend toujours de récupérer le corps pour l’enterrer dans leur village.