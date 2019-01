L’ancien ministre des affaires étrangères du Sénégal, Me Madické Niang, est en visite politique en Casamance. Après un rapide séjour à Sédhiou, dans la capitale du Pakao, le patron de « Madické 2019 » et candidat à la succession de Macky Sall compte rallier à sa cause les familles religieuses pour offrir aux Sénégalais une autre voie. Proche de Touba, Madické Niang a retrouvé, à Médina Souané, un autre ami des érudits de la capitale du mouridisme. Ba Karamba Souané, le khalife général de Médina Souané est depuis plusieurs années l’un des hôtes de grands dignitaires Mourides.

Me Madické Niang n’a pas attendu la parution de son nom sur la liste définitive des candidats à la présidentielle publiée par le Conseil Constitutionnel pour se lancer en campagne. Alors que toutes les attentions étaient focalisées sur le panneau d’affichage du Conseil, le candidat de la coalition « Madické 2019 » était loin de la capitale et de ses intrigues. En visite, en Casamance, l’avocat et compagnon éternel de Me Abdoulaye Wade -qui refusait que le Pds ne soit pas représenté à la présidentielle- a décidé de prendre son destin en main.

A Ziguinchor, après avoir rencontré les différents représentants des khalifes généraux, il a été, hier, reçu par Bakaramba Souané, le khalife général de Médina Souané. Dans ce village ultra conservateur où rien d’autre que l’islam n’intéresse les populations, Me Madické Niang a réussi à intéresser les populations à la cause politique. Ici, après avoir bénéficié des prières du guide de Médina Souané, Me Madické Niang a annoncé son souhait de permettre à cette famille religieuse d’être mieux représentée au niveau national.