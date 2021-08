Urgent : Un accident de la route fait 9 morts sur la route de Podor

C’est un accident d’une grande ampleur qui est survenu ce mardi. A en croire des sources militaires, “un accident est survenu ce matin sur la route de Podor, à 8 km de Ndioum.” Et alors que d’autres sources locales consultées par Kéwoulo ont parlé de plusieurs dizaines de morts constées sur place, des sources médicales, elles, préfèrent parler de “9 morts constatées.”

Quel qu’en soit le bilan exact, c’est un événement très douloureux que les populations du Fouta ont du mal à accepter. Cet accident intervenu sur cet axe Podor Ndioum a opposé un min car à un car Ndiaga Ndiaye. Et tout porte à a croire que l’état de la route, détériorée par les dernières pluies, y est pour beaucoup.

En attendant les conclusions de l’enquête judiciaire ouverte par, les corps des décédés ont été récupérés et les blessés ont été transférés au district sanitaire de Ndioum. Pendant ce temps, de nombreuses localités du Fouta sont coupées du reste du Sénégal à cause de digues qui ont rompu. Et des pont qui ont cédé.