Universités privées : Les établissements exigent des conditions pour accepter les étudiants

Cela n’augure rien de bon quant à la reprise des cours des étudiants orientés par l’Etat dans les instituts privés d’enseignement supérieur. En réunion hier pour évaluer la situation, le Cadre Unitaire des Organisations des Établissements Privés d’Enseignement Supérieur du Sénégal (Cudopes) a conditionné l’acception de ces étudiants dans leurs établissements.

En effet, le Cudopes exige le versement des 800 millions FCFA déjà mandatés au plus tard le 31 décembre et du milliard FCFA prévu dans le plan de décaissement au plus tard le 15 janvier 2019. Si le gouvernement ne satisfait pas ces exigences, alors les étudiants vont continuer à poireauter. En outre, la CEPES, la CGE et la FEPES qui constituent le cadre unitaire demandent le respect du plan de décaissement.

Ce plan consiste au versement de 2 milliards avant le 15 février, d’un milliard au plus tard le 31 mars, de 2 milliards au plus tard le 30 avril, d’un milliard au plus tard le 31 mai 2019 et d’un autre milliard au plus tard le 30 juin.

A cela, s’ajoute le ré aménagement budgétaire du ministère de l’Enseignement Supérieur pour la mobilisation de 4 milliards supplémentaires et l’inscription dans la Loi des finances rectificative (Lfr) de juin 2019 de 4 autres milliards FCFA.