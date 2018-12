Racisme contre Kalidou Koulibaly : Le message de soutien d’Amy Sarr Fall

Les vagues de soutiens à Kalidou Koulibaly, victime de cris racistes en Italie lors du match entre l’Inter Milan et Naples, se poursuivent. Après ces pairs footballeurs, c’est au tour de Amy Sarr Fall de dénoncer le racisme et d’apporter son soutien au milieu de terrain sénégalais.

« Notre compatriote Kalidou Koulibaly a été victime d’attaques racistes inadmissibles visant à l’humilier publiquement, et à lui dénier son humanité. Je m’associe aux nombreuses voix qui se sont élevées pour condamner ces pratiques inacceptables dans le monde du sport, en particulier dans celui du football. À l’instar du PSG qui avait pris des mesures fermes contre des supporters extrémistes, il est temps que les instances du football prennent des mesures fortes, au-delà des simples dénonciations pour que ce type de comportement rétrograde ne se reproduise plus. A l’instar de Sadio Mané Je tiens à louer le calme et la sérénité de Kalidou qui a fait preuve d’une grande dignité et a encouragé les joueurs africains évoluant à l’étranger à être plus solidaires pour refuser de céder à ces tentatives de dévalorisation », écrit Amy Sarr Fall, directrice de publication d’Intelligence magazine.