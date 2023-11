Le Président MACRON annonce que le Président Macky SALL a accepté, à la fin de son mandat en 2024, de devenir l’Envoyé Spécial du 4 P (Paris Pact for Peace and Planet). En clair, le chef de l’Etat sénégalais a été désigné Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète.

L’annonce est même faite par le PDG du Groupe Avenir Communication, Madiambal DIAGNE, à travers le réseau social X (ex Twitter). Selon lui, l’annonce a été faite en marge du Forum de Paris.

Tirant son nom de la capitale française, le Pacte de Paris cherche à instaurer une coopération internationale plus efficace sur deux domaines principaux : la protection de l’environnement et le bien-être des populations. De nombreux dirigeants du monde entier se sont engagés à respecter cet accord, affirmant qu’il est temps d’agir pour garantir un avenir plus sain et pacifique pour les générations futures.

Dans un tweet posté le 10 novembre 2023, le Président de la République, Emmanuel MACRON, a mis en avant les premières avancées du Pacte de Paris pour les peuples et la planète. Cet accord international, conçu pour faire face aux problèmes mondiaux clés d’aujourd’hui, a été discuté lors du prestigieux Forum de Paris sur la paix.