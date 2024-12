Dans un contexte où le pays aspire à des lendemains meilleurs, une certaine opposition, malgré les défaites lancinantes reçues dernièrement, tente encore ses perturbations, bien que celles-ci soient minorées par le peuple. Comme disait Albert Camus : “L’absurdité insiste toujours.” Ces résistances émanent de divers acteurs : hommes et femmes d’affaires préoccupés par la perte de leurs privilèges, anciens administrateurs gangrenés par des pratiques de corruption endémique, et une frange de la presse qui préfère propager des désinformations biaisées. Malgré leurs tentatives pour entraver ce processus historique, ces opposants finiront inévitablement par être démasqués, car la vérité finit toujours par triompher.

Un régime déterminé, soutenu par la population, sans peur ni faiblesse

Ce régime bénéficie d’un large soutien populaire. La population, consciente que le pays, parmi les plus pauvres et les plus endettés d’Afrique, a frôlé le pire, voit dans les réformes actuelles une opportunité unique de rupture avec des décennies de stagnation. Cette majorité silencieuse, désormais mobilisée, appelle de ses vœux un changement de paradigme fondamental.

Ce soutien populaire conforte le régime dans sa détermination à avancer, sans crainte ni faiblesse. Un pouvoir qui tient tête aux pressions internationales, s’attaque à des enjeux économiques colossaux et remet en question des institutions héritées du colonialisme, ne saurait vaciller face à des agitations internes. Les critiques venant de politiciens désorientés ou de journalistes en quête de sensationnel sont insignifiantes devant la vision stratégique et la résilience du régime en place.

L’urgence des réformes structurelles : industrialisation, souveraineté alimentaire et réformes sociales

L’attention du régime se concentre sur les priorités nationales : assurer la sécurité alimentaire, lutter contre les inégalités sociales, moderniser les infrastructures et réformer les institutions publiques. Mais au-delà de ces enjeux immédiats, l’objectif principal est la transformation structurelle.

L’industrialisation constitue un levier clé de cette transformation. En renforçant les capacités de production nationale dans des secteurs stratégiques, le pays pourra répondre à ses besoins internes tout en générant des excédents exportables. Cette dynamique contribuera à réduire la dépendance aux importations, à créer des emplois massifs et à asseoir la compétitivité économique sur la scène internationale. Comme l’a souligné Walt Whitman Rostow : “L’industrialisation marque le tournant où un pays passe d’une croissance lente à une expansion auto-entretenue.”

Par ailleurs, la souveraineté alimentaire est cruciale. En diversifiant et en modernisant les chaînes de production agricole, le pays peut satisfaire les besoins domestiques tout en développant une base d’exportation robuste. Ces initiatives renforceront l’autosuffisance, réduiront les vulnérabilités externes et stimuleront la croissance économique.

En outre, les réformes sociales revêtent une importance capitale. L’État travaille à la mise en place de mécanismes appropriés pour résoudre les problèmes de l’emploi des jeunes, un défi de taille mais incontournable. Avec un engagement sérieux et une approche réfléchie, ces efforts permettront de créer des opportunités durables et d’intégrer davantage les jeunes dans le tissu économique du pays. Cette démarche inclut également une amélioration des conditions sociales et une réduction des disparités qui freinent le développement harmonieux.

Un appel à l’engagement collectif pour une transformation systémique

La transformation engagée repose sur une gouvernance plus transparente et responsable, mettant l’intérêt général au premier plan. Ce projet structurel implique une révision des priorités nationales pour favoriser le bien-être des citoyens et rompre avec les logiques clientélistes du passé.

Cependant, cette transformation ne peut être réalisée sans la contribution de tous. L’apport de chaque citoyen est attendu et essentiel, tant qu’il s’inscrit dans l’intérêt du Sénégal et rien d’autre. Comme l’a affirmé Ha-Joon Chang : “Les pays développés utilisent des outils qu’ils interdisent aux nations émergentes aujourd’hui pour consolider leur industrialisation.”

Investir dans des secteurs stratégiques est également crucial. Albert Hirschman résume parfaitement cette idée : “Investir dans des secteurs stratégiques avec des connexions multiples peut transformer toute une économie.” Cela inclut le développement des industries capables de maximiser la valeur ajoutée des matières premières locales. Erik Reiner appuie cette vision en déclarant : “Les économies prospères sont celles qui transforment des matières premières en produits complexes.”

Bien que ce chemin soit semé d’embûches, les réformes en cours progressent inexorablement. Les ajustements nécessaires sont intégrés dans cette dynamique évolutive, car l’objectif ultime demeure inchangé : bâtir un système résilient, équitable et tourné vers l’avenir. Chaque étape franchie, chaque obstacle surmonté, rapproche le pays de sa transformation tant attendue.

