Revue presse Sénégal: Entre réformes, résistances et résilience -La presse au cœur des enjeux nationaux

Politique et Gouvernance

Présidence de Macky Sall : Plusieurs journaux comme L’As, Le Républicain, et L’Éveil reviennent sur des décisions présidentielles, dont l’intégration au Conseil de la Fondation Mo Ibrahim ou des investissements pour l’emploi des jeunes (DAARA Atelier).

Réformes et critiques : WalfQuotidien évoque l’État qui « snobe » toujours le journal Walf, posant une question sur la liberté de la presse et la transparence institutionnelle.

Le traitement médiatique de la politique traduit un effort de responsabilisation du pouvoir exécutif. En posant les bonnes questions, les médias contribuent à renforcer la transparence et à stimuler le débat démocratique.

Économie et finances

Le FMI au cœur de l’actualité : Plusieurs titres tels que Sud Quotidien, Le Quotidien ou encore L’Évidence mettent en lumière les discussions entre le FMI et le gouvernement sénégalais. Le FMI est perçu comme un acteur crucial dans les réformes économiques, mais aussi comme un sujet de préoccupation pour la souveraineté économique du pays.

Déficit commercial : Le quotidien Le Témoin alerte sur l’aggravation du déficit commercial du Sénégal, signalant une pression accrue sur l’économie nationale.

La presse économique sénégalaise joue pleinement son rôle de vigie, en mettant en lumière les enjeux liés à la souveraineté financière et au développement durable. La vigilance sur les négociations internationales et la transparence dans la gestion des ressources restent essentielles

Justice et faits divers

Enquête sur des décès au travail : Réwmi Quotidien parle d’« hécatombe invisible », soulignant une problématique souvent négligée.

Affaires judiciaires : L’Info donne la parole à un ex-juge qui “assène ses vérités”, tandis que EnQuête explore les dessous d’un divorce sensible. L’Évidence propose aussi une analyse sur une affaire judiciaire controversée.

La presse judiciaire se fait l’écho des silences institutionnels. Elle permet de libérer la parole, tout en exigeant plus de responsabilité, de rigueur et de protection pour les citoyens les plus vulnérables.

Société et éducation

Éducation coranique : Le Scoop met en avant la situation des écoles coraniques, en ligne de mire dans le débat public.

Formation professionnelle : Un encadré de Le Scoop indique que le volet inclusif n’est pas pris en compte, ce qui interroge sur la politique d’intégration dans la formation.

En abordant frontalement les défis sociaux et éducatifs, les médias rappellent que l’humain doit rester au cœur des politiques publiques. Le journalisme social agit ici comme un levier pour alerter, proposer et corriger.

Médias et liberté de la presse

Plusieurs journaux mentionnent leur propre marginalisation ou les tensions avec les autorités (WalfQuotidien notamment), soulevant la question cruciale de la liberté d’expression.

Des organes comme WalfQuotidien dénoncent leur marginalisation, pointant du doigt des atteintes à la liberté de la presse et un déficit de pluralisme dans le traitement institutionnel.

Sports

Foot international : Plusieurs quotidiens spécialisés (Record, Stades, SunuLamb) reviennent sur les performances de joueurs comme Assane Diao, ou encore les résultats en Ligue des champions où Arsenal et l’Inter Milan brillent.

Football local : Le Jaraaf s’impose face à la RS Yoff, montrant le dynamisme du football national.

Le traitement sportif met en valeur l’excellence et l’ambition, tout en renforçant le lien entre nation et performance. Il s’agit aussi de promouvoir une culture du mérite et de l’effort.

