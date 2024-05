UFOA Féminin U-20 : Le Sénégal bat la Guinée-Bissau (1-0) et se qualifie pour le second tour

Pour le compte de la deuxième journée du groupe A du tournoi de l’UFOA, réservé aux sélections féminines de la zone A des moins de 20 ans, le Sénégal a triomphé 1-0 face à la Guinée-Bissau à Thiès. Grâce à ce deuxième succès consécutif, les Lionnes assurent non seulement leur qualification pour le second tour, mais aussi la première place de leur groupe, confirmant ainsi leur statut de favorites.

Pourtant, c’est bien la Guinée-Bissau qui a démarré la rencontre de manière plus entreprenante. À deux reprises, les Bissau-Guinéennes ont tenté de prendre l’avantage, mais la gardienne sénégalaise Khady Faye a répondu présente, réalisant des arrêts importants. La première véritable alerte pour le Sénégal est survenue à la 10e minute, après une contre-attaque rapide menée par Adji Ndiaye. La gardienne bissau-guinéenne a concédé un coup franc dangereux à la suite d’une faute en dehors de la surface. Adama Sané, en charge de l’exécution, a vu sa frappe puissante heurter la barre transversale, manquant de peu d’ouvrir le score. Le Sénégal a fini par trouver la faille à la 15e minute. Khadija Badio a délivré une passe en profondeur millimétrée pour Adji Ndiaye, qui a contrôlé le ballon avec finesse. Dribblant habilement la défenseure bissau-guinéenne, elle a ensuite centré parfaitement pour Kande, qui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets pour donner l’avantage à l’équipe sénégalaise. Malgré ce but, les Bissau-Guinéennes n’ont pas baissé les bras et ont cherché à égaliser. Leurs efforts se sont notamment concrétisés par plusieurs corners menaçants, mais Khady Fate, bien que parfois hésitante, a réussi à protéger son but. À la mi-temps, le score reste de 1-0 en faveur du Sénégal.

Contrairement au début de la première mi-temps où les Sénégalaises ont été beaucoup acculées, c’est bien les Lionnes qui mènent la danse dès le coup d’envoi de la seconde période. Dominant les duels dans l’entrejeu, notamment grâce à l’entrée de Sokhna Pene à la place de Khadija Badio qui a cédé sa place à la pause, le Sénégal brille dans le jeu et cherche à faire le break. Le trio d’attaque sénégalais, mené par l’excellente Adji Ndiaye, Marie Ndiaye et Juliette Kalamo, a créé des misères à la défense bissau-guinéenne, même si elles n’ont pas réussi à marquer malgré les entrées de Adama Siga Diouf. Le match se termine sur un succès d’un but à zéro, suffisant pour envoyer les filles de Mbayang Diouf au second tour de l’édition 2024 du tournoi de l’UFOA. Elles s’assurent d’ailleurs de terminer à la première place du groupe A, grâce au nul entre la Gambie et la Mauritanie (1-1).

Wolymata Ndiaye, renfort de taille

Wolimata Ndiaye, une internationale sénégalaise habituée de la sélection A et ayant participé aux éliminatoires de la CAN féminine, a été un renfort de taille. Marquant la première sortie des siennes soldée par une victoire contre la Gambie, la pensionnaire de Thonon Évian en France a immédiatement pris sa place dans le onze de départ et s’est vu confier le brassard de capitaine, remplaçant Oumy Thiandoum dans la charnière centrale. Sa présence a été déterminante pour guider l’équipe et maintenir une défense solide.