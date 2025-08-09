En Turquie, Ousmane Sonko rencontre Mame Baba Thiam

La rencontre, placée sous le signe de la convivialité, a été l’occasion d’échanges chaleureux entre le chef du gouvernement et l’un des ambassadeurs les plus respectés du football sénégalais. Ousmane Sonko a salué le parcours et la détermination de l’attaquant, soulignant l’importance du sport dans la promotion de l’image du Sénégal à l’étranger.

Ce moment, à la fois symbolique et inspirant, illustre l’étroite relation entre diplomatie et rayonnement sportif. Il rappelle également le rôle des figures du football dans le renforcement des liens entre la diaspora sénégalaise et la nation.