Touba : le Président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye reçu par le Khalife général des Mourides

Le Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a été reçu ce samedi par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, dans la ville sainte de Touba.

Cette audience, tenue dans une atmosphère empreinte de respect et de cordialité, a permis aux deux personnalités d’échanger sur des sujets d’intérêt national, notamment la paix sociale, la cohésion et le développement du pays.

El Malick Ndiaye a exprimé sa gratitude au guide religieux pour son accueil chaleureux et ses prières, soulignant l’importance de l’accompagnement spirituel du Khalife dans la consolidation de l’unité nationale.

Pour sa part, Serigne Mountakha Mbacké a rappelé son attachement à la paix et à la stabilité, tout en encourageant les autorités à travailler dans l’intérêt exclusif des populations.