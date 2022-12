Tribunal : Pape Alé Niang auditionné dans le fond ce vendredi

C’est ce vendredi 9 décembre que Pape Alé Niang fera face au juge du 2e cabinet du Tribunal de Dakar. Il s’agira d’une audition dans le fond. Après l’audition, les avocats du journaliste pourront déposer une demande de liberté provisoire.

Le journaliste d’investigation est poursuivi pour « divulgation d’informations non rendues publiques par l’autorité compétente et de nature à nuire à la défense nationale » , « recel de documents administratifs et militaires » et « diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques ». Le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt le 9 novembre par le juge Mamadou Seck du Deuxième cabinet.

Ayant entamé une grève de la faim vendredi dernier, la santé du journaliste est « dégradante », selon sa femme qui lui a rendu visite à la prison de Sébikotane.

Quant à la Coordination des associations de la Presse (Cap), elle menace de boycotter les activités gouvernementales et de passer à une journée sans presse, si jamais leur collègue ne recouvre pas sa liberté ce vendredi après son face à face avec le Doyen des juges.