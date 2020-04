Transport des vivres dans les régions : l’UDE, l’entreprise bénéficiaire, dément le montant des 6 milliards FCFA

L’on en sait un peu plus sur le marché du transport des denrées alimentaires qui sont en train d’être transportées dans les régions du Sénégal dans le cadre l’assistance aux familles démunies dans ce contexte de coronavirus. En effet, c’est l’Entreprise Urbaine de Dakar (UDE), de l’entrepreneur Demba Diop Sy, qui a gagné le marché. A la suite du ministre Mansour Faye, le patron de l’UDE a formellement démenti le chiffre de 6 milliards FCFA annoncé par certaines sources.

« Ce chiffre de 6 milliards est une pure invention. Il n’est pas réel. L’Etat a lancé des consultations, j’ai soumissionné et c’est tombé sur moi. Et ce n’est pas un hasard, parce que je suis dans le transport depuis plus de 45 ans, c’est mon métier. Le transport s’effectuera sur les 13 régions du Sénégal, en dehors de Dakar. On ira dans les zones les plus reculées. Mais je dis que tous les frais compris n’atteindront pas 2 milliards. Ca se situe entre 1,5 et 1,8 milliard », a déclaré Demba Diop Sy sur la Rfm, ce lundi.