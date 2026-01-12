En tournée dans le Walo : Anta Babacar Ngom appelle à la dissolution de l’Assemblée nationale

En appelant ouvertement à la dissolution de l’Assemblée nationale, Anta Babacar Ngom Diack a donné une portée résolument politique à sa tournée effectuée du 9 au 10 janvier 2026 dans le département de Dagana, au cœur du delta du fleuve Sénégal. La députée et présidente du parti ARC a mis à profit ce déplacement dans le Walo pour conjuguer discours de rupture et rencontres de proximité avec les populations.

Cette visite de terrain, marquée par de nombreux échanges, a débuté dans le village historique de Nder, où une mobilisation massive a accueilli la parlementaire. Sur place, elle a rendu un hommage appuyé aux héroïnes de Nder, rappelant le sacrifice des femmes qui, le 7 mars 1820, s’étaient immolées par le feu afin d’échapper à l’esclavage et de préserver leur dignité. Pour Anta Babacar Ngom, cette date mérite une reconnaissance nationale au moins équivalente à celle du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes.

Constatant l’état de dégradation avancée d’un bâtiment historique du village, la députée a plaidé pour sa transformation en musée d’envergure internationale, un projet qu’elle considère comme un levier de mémoire, de rayonnement culturel et de développement économique pour la localité.

La tournée s’est ensuite poursuivie à Gnith, où Anta Babacar Ngom a échangé avec des élèves, des notables et des militants, avant de se rendre à Thiago. Dans cette zone à vocation agricole, les populations ont exprimé leur désarroi face à la pénurie d’eau persistante depuis plusieurs années, ainsi qu’aux nombreux litiges fonciers qui fragilisent les exploitations agricoles. Se disant sensible à ces préoccupations, l’élue a promis de porter ces revendications à l’Assemblée nationale afin de mettre fin à ce qu’elle qualifie d’« injustice ».

À Mbane, autre commune durement touchée par ces difficultés, Anta Babacar Ngom a dénoncé ce qu’elle perçoit comme un abandon prolongé du nord du pays. Accueillie dans une ambiance festive, elle a estimé que ces localités sont laissées « en rade » par les autorités. Elle s’est ensuite rendue à Dagana, Richard Toll et Gaya pour des moments de recueillement et des rencontres avec les militants de son parti.

Le point d’orgue de cette tournée a été un grand meeting politique, au cours duquel la présidente de l’ARC a officiellement interpellé le président de la République. Selon elle, l’actuelle Assemblée nationale ne reflète pas une véritable rupture politique et marginalise l’opposition, dont les temps de parole seraient restreints et les initiatives législatives peu considérées.

Dans le même élan, Anta Babacar Ngom a réclamé des éclaircissements sur la gestion des milliards de francs CFA alloués à l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), affirmant avoir constaté sur le terrain que de nombreux villages restent privés d’électricité. Elle s’est enfin interrogée sur les récentes déclarations du Premier ministre dans le bassin arachidier, jugeant inédit qu’« un chef de gouvernement s’attaque publiquement à ses propres ministres ».