Affaire Cheikh Touré : Momo et Bamba brisent le silence face aux enquêteurs

La mort de Cheikh Touré, survenue au Ghana dans des circonstances troublantes, a ouvert un vaste champ d’investigations qui mettent aujourd’hui en lumière les activités de la nébuleuse Qnet et de son réseau sous-régional. Selon les informations révélées par le quotidien libération, les autorités ghanéennes, en collaboration avec leurs homologues sénégalais, ont identifié une organisation structurée opérant pour le compte de cette entreprise controversée.

Les auditions de Khadim Ndiaye, dit Bamba, et de Mamadjang Kane, alias Momo, sollicitées par voie diplomatique, ont été déterminantes. Elles ont permis d’établir l’existence d’un système bien huilé reposant sur la manipulation de jeunes recrues, souvent attirées par de fausses promesses de formation et d’insertion professionnelle.

D’après libération, le réseau s’appuierait notamment sur une prétendue académie de football, utilisée comme couverture pour enrôler des jeunes, avant de les soumettre à une « formation transitoire » exigée par Qnet. Cette stratégie, minutieusement détaillée par libération, révèle un mode opératoire déjà rodé, avec des membres du réseau formellement identifiés.

Toujours selon le quotidien , le chef local du dispositif, de nationalité burkinabè, opérait en étroite complicité avec deux Sénégalais chargés d’accueillir les recrues au Ghana. Une fois sur place, ces dernières se retrouvaient livrées à elles-mêmes, à la merci d’un système assimilé par les enquêteurs à une véritable mafia transfrontalière.