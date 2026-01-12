Revue presse Sénégal : entre économie fragile, politique à l’épreuve, justice scrutée et espoir des Lions

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce lundi 12 janvier 2026 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et institutions

WalfQuotidien parle d’impasse politique, avec l’appel d’Anta Babacar à la dissolution de l’Assemblée nationale.

Le Soleil évoque une médiation enclenchée, signe de tentatives d’apaisement.

Le Quotidien et Libération soulignent les tensions autour du régime, des enquêtes et des rapports de force au sommet de l’État.

Point Actu et Le Point insistent sur les appels au calme et à la protection des populations.

Entre appels à la dissolution, tentatives de médiation et tensions persistantes, le climat politique reste fragile et impose le dialogue comme seule voie de stabilisation.

Economie et monde rural

Enquête alerte sur la “folie arachidière”, révélatrice des dysfonctionnements persistants dans la filière.

Sud Quotidien et Tribune s’interrogent sur la réaction des marchés financiers après le refus de restructuration de la dette, évoquant le risque sénégalais.

Les paysans, selon Tribune, menacent d’exposer leurs arachides dans les rues pour dénoncer l’absence de solutions durables.

La crise arachidière et la nervosité des marchés montrent que l’économie sénégalaise fait face à une double pression interne et externe, exigeant des réponses rapides, structurées et durables.

Société et Justice

L’Observateur révèle un scandale silencieux coûtant des milliards à l’État.

Libération revient sur une enquête autour d’un drame familial, illustrant la sensibilité des faits divers. Les questions de sécurité, de transparence et de responsabilité publique occupent une place importante.

Les scandales révélés et les drames sociaux renforcent l’exigence citoyenne de vérité, de justice et de reddition des comptes pour restaurer la confiance publique.

Sport

Large mobilisation autour de la CAN 2025, avec la demi-finale Sénégal–Égypte, qualifiée de choc des géants.

Record, Point Actu Sport et Rewmi Sports mettent en avant la motivation des Lions et l’enjeu historique de la rencontre. Le ministère des Sports est aussi interpellé sur la gestion financière et les subventions.

À l’approche des grandes échéances de la CAN, le sport s’impose comme un facteur d’unité nationale, capable de rassembler au-delà des clivages et des tensions.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.