Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, effectue du 20 au 25 décembre une tournée économique en Casamance. De Bignona à Bounkiling, les attentes des populations sont à la mesure des enjeux. Interrogés par Le Soleil, les acteurs locaux ont clairement identifié les priorités essentielles pour désenclaver et impulser le développement du territoire.

Parmi les urgences figurent le parachèvement du déminage intégral des terres pour garantir la sécurité, la relance des secteurs moteurs (pêche, agriculture, tourisme), ainsi que l’accélération de la reconstruction des axes routiers et la densification du réseau de transport, liste la même source.

Le cri d’alarme autour du pont Émile Badiane

Au cœur des préoccupations, insiste le quotidien national, se trouve l’état de dégradation avancée du pont Émile Badiane, véritable artère vitale de la mobilité régionale. À l’occasion du 46ᵉ anniversaire de l’ouvrage, Aliou Djiba, président du collectif pour sa reconstruction, a lancé un appel pressant aux autorités. Selon lui, une décision radicale est nécessaire pour réhabiliter l’édifice et éviter un drame humain ou économique.