“J’ai agi sur ordre et je devais exécuter le plan” : dans l’affaire du meurtre d’Aziz Dabala, le mis en cause cite Tarba Mbaye et Nabou Leye

L’enquête judiciaire portant sur la mort d’Aziz Dabala et de Waly connaît un nouveau rebondissement à la suite de déclarations jugées graves faites devant le juge d’instruction. Selon des informations rapportées par le quotidien Libération dans son édition de ce samedi, le principal mis en cause dans ce dossier, Mamadou Lamine Diaw alias modou Lô , a livré des accusations qui relancent considérablement l’affaire.

Entendu au fond par le magistrat instructeur, Mamadou Lamine Diaw affirme avoir agi sur instructions de tierces personnes. Il soutient notamment que le chanteur Mouhamadou Mbackiyou Mbaye, connu sous le nom de Tarba Mbaye, ainsi que Nabou Leye, seraient impliqués dans les faits qui ont conduit au décès d’Aziz Dabala. Des allégations que les personnes citées contestent fermement.

Toujours selon Libération, le mis en cause principal a déclaré devant le juge qu’Aziz Dabala détiendrait un élément compromettant impliquant Tarba Mbaye et Nabou Leye. Il explique qu’un premier projet visant à piéger la victime aurait été envisagé avant d’être abandonné, au profit, selon lui, d’une décision plus radicale qui aurait été prise lors d’une réunion. Ces propos, rapportés par le journal, sont actuellement versés au dossier et soumis à vérification judiciaire.

Mamadou Lamine Diaw affirme par ailleurs que Tarba Mbaye aurait porté les derniers coups à Aziz Dabala, tandis que Nabou Leye, Waly, serait également impliquée. Il justifie ses révélations par un différend financier, soutenant n’avoir perçu qu’une partie de la somme qui lui aurait été promise. Là encore, ces déclarations n’engagent que leur auteur et restent à être corroborées par l’enquête.

Interpellé jeudi soir à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), Tarba Mbaye a été entendu par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC). D’après Libération, il a catégoriquement rejeté l’ensemble des accusations, affirmant ne pas connaître son accusateur. Son avocat, Me Alioune Badara Fall, soutient que les réquisitions téléphoniques effectuées dans le cadre de l’enquête auraient permis d’innocenter son client. Tarba Mbaye a été libéré, tout en restant à la disposition de la justice.

Le dossier reste ouvert et le juge d’instruction envisagerait de nouvelles confrontations entre les différentes parties, notamment avec Nabou Leye, tandis que Mamadou Lamine Diaw pourrait être extrait de prison pour les besoins de la procédure.

En attendant les conclusions de l’instruction, la justice poursuit son travail afin d’établir les faits et situer les responsabilités. Conformément aux principes fondamentaux du droit, toutes les personnes citées dans cette affaire bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à une décision judiciaire définitive.