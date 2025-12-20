Meurtre Aziz Dabala: Nabou Lèye convoquée ce lundi pour….

Le journal Libération a révèle dans son édition de ce samedi que Nabou Lèye est attendue ce lundi devant le juge d’instruction. Déjà inculpée dans l’affaire du double meurtre de Pikine-Technopole (Aziz Dabala et Waly) et bénéficiant d’une liberté provisoire, la danseuse se retrouve de nouveau dans la tourmente suite aux révélations explosives de Mamadou Lamine Diaw, alias Modou Lô.

Un face-à-face crucial

Le juge du premier cabinet de Pikine-Guédiawaye a ordonné une confrontation générale. Ce lundi, Nabou Lèye fera face à son principal accusateur, extrait de prison pour l’occasion, ainsi qu’au chanteur Tarba Mbaye, récemment intercepté à l’AIBD alors qu’il tentait de quitter le territoire. L’objectif est de confronter les versions désormais radicalement opposées des différents protagonistes.

Les révélations fracassantes de Modou Lô

Inculpé pour assassinat avec actes de barbarie, Mamadou Lamine Diaw a opéré un revirement spectaculaire lors de son audition au fond. S’il avait initialement plaidé la panique, il affirme désormais avoir agi sur commande, livrant des détails glaçants sur le mobile et l’exécution :

Le mobile du chantage : le double crime trouverait son origine dans un « Lomotif » compromettant que Aziz Dabala détenait sur Tarba Mbaye et Nabou Lèye, les faisant chanter sur cette base.

Le complot : un premier plan visant à piéger Aziz Dabala (en le filmant à son insu lors d’un rapport sexuel avec le suspect) ayant échoué, une réunion aurait été organisée pour décider de son « élimination ».

Une exécution à trois : Modou Lô soutient que Tarba Mbaye et Nabou Lèye se trouvaient sur les lieux du crime. Plus grave encore, il affirme que Tarba Mbaye a « achevé » Aziz Dabala, tandis que Nabou Lèye se serait chargée de Waly.

La trahison financière : le suspect prétend qu’il devait percevoir 2 millions de francs CFA pour cette mission, mais n’aurait reçu que 500 000 FCFA de la part de Nabou Lèye. C’est ce sentiment de trahison qui l’aurait poussé à « tout balancer » au magistrat.

D’ores et déjà, Me Alioune Badara Fall, l’avocat de Tarba Mbaye, assure dans les colonnes du journal que «les réquisitions téléphoniques ont totalement blanchi [son] client».