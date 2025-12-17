Cimetière de Yoff : un véhicule cambriolé lors d’une inhumation

Ce mercredi 17 décembre 2025, une scène regrettable s’est produite sur le parking du cimetière musulman de Yoff. Une personne, venue accompagner une défunte voisine originaire de Mbour, a été victime d’un vol audacieux dans son véhicule.

La victime avait laissé dans sa voiture fermée à clé, un sac à dos contenant un ordinateur portable de service, des cartes bancaires, son permis de conduire, son passeport, sa carte nationale d’identité, ainsi que d’autres pièces importantes, en plus d’une somme importante. Tous ces effets ont été dérobés en pleine journée.

Les faits se sont déroulés aux environs de 14 h 30, au moment de l’inhumation, alors que le véhicule était stationné sur le bas-côté du parking du cimetière.

Après avoir constaté l’effraction du véhicule et la disparition du sac et du portefeuille, la victime s’est immédiatement rendue au bureau du gestionnaire du cimetière pour signaler le vol. Les responsables sur place lui ont alors indiqué que les caméras de vidéosurveillance couvrant le parking ne sont plus fonctionnelles depuis longtemps.

Interrogés, des gardiens du cimetière ainsi que d’autres personnes opérant aux alentours affirment que les vols dans les véhicules sont fréquents, notamment lors des périodes de forte affluence. Des malfaiteurs profiteraient de ces moments pour forcer les portières des voitures et s’emparer des objets de valeur.

Face à la recrudescence des vols dans les véhicules au cimetière de Yoff, les autorités locales sont appelées à renforcer les mesures de sécurité afin de protéger les citoyens et les visiteurs de ces lieux sacrés contre de tels actes malveillants et criminels.

La victime, qui s’en remet au TOUT-PUISSANT, espère que des mesures concrètes seront prises par les autorités municipales pour prévenir de futurs vols sur le parking du cimetière musulman de Yoff.