CAN Maroc 2025 : le Président Bassirou Diomaye Faye remet le drapeau national aux Lions du Sénégal

Dans une atmosphère solennelle et chargée d’émotion républicaine, Son Excellence Monsieur le Président de la République a procédé, ce jour, à la cérémonie officielle de remise du Drapeau national à l’équipe nationale A de football, en partance pour la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. Devant les représentants des institutions de la République, les acteurs du mouvement sportif et diverses composantes de la société sénégalaise, le Chef de l’État a tenu une allocution forte, empreinte de fierté nationale et de foi en l’avenir des Lions.

« C’est avec un honneur empreint de fierté nationale que je procède, au nom de toute la nation sénégalaise, à la remise officielle du Drapeau national à notre équipe nationale de football », a déclaré le Président, rappelant le caractère hautement symbolique de cet acte républicain. En confiant l’étendard national aux Lions, le Chef de l’État a souligné la dimension sacrée de la mission qui leur est assignée : porter haut les couleurs du Sénégal, défendre l’honneur du peuple et écrire une nouvelle page de l’épopée sportive nationale.

S’adressant directement aux joueurs, le Président a insisté sur la valeur et la charge du Drapeau national, « non pas un simple étendard, mais le souffle d’une nation », incarnation de la dignité, de l’unité et des espoirs de millions de Sénégalaises et de Sénégalais. Il a rappelé que le choix porté sur eux traduit à la fois l’exigence et la confiance du peuple sénégalais, les exhortant à faire preuve de solidarité, de discipline et de cohésion dans l’effort, afin de revivre des moments de grandeur nationale, à l’image du sacre de 2022.

Le Chef de l’État a également rendu un hommage appuyé au sélectionneur national, Pape Thiaw, salué pour sa rigueur, sa passion et sa foi. Héritier d’une génération dorée, le technicien sénégalais a su, selon le Président, insuffler un nouvel élan à l’équipe tout en préservant son identité et son exigence de performance. Une dynamique positive confirmée par le classement FIFA, qui place le Sénégal au 18ᵉ rang mondial et au 2ᵉ rang africain.

Ces résultats, a rappelé le Président, sont le fruit d’une politique sportive ambitieuse et structurée, portée par l’État du Sénégal à travers des investissements soutenus dans la formation, les infrastructures, la gouvernance et l’accompagnement du sport en général, et du football en particulier. Il a également salué l’engagement de la Fédération Sénégalaise de Football, de son président, du Comité exécutif et de l’ensemble des acteurs de la discipline, partenaires essentiels dans la marche vers l’excellence.

À l’orée de cette CAN Maroc 2025, le message du Président est clair et sans ambiguïté : « conquérir une deuxième étoile ». Assurant les Lions du soutien constant de l’État, il a rappelé qu’ils ne seront jamais seuls, portés par un peuple uni et un gouvernement engagé. Il a enfin adressé ses remerciements aux supporters, véritables piliers de la ferveur nationale, ainsi qu’aux journalistes, compagnons de route de l’équipe nationale dans les moments de joie comme dans les épreuves.

Le Chef de l’État a invité les Lions de la Téranga à se souvenir, à chaque instant sur les pelouses marocaines, qu’ils sont les ambassadeurs de la jeunesse et les symboles de la grandeur du Sénégal. « Allez écrire une nouvelle page de gloire. Allez chercher la deuxième étoile », a-t-il lancé, avant de conclure sous les acclamations :

« Vive les Lions de la Téranga ! Vive le Sénégal ! »