Carambolage meurtrier sur la N1 : quatre morts et dix-neuf blessés à Diouroup

Ce samedi matin, un grave accident s’est produit sur la route nationale N1, près de Diouroup, impliquant trois véhicules dans un violent carambolage. Le bilan provisoire fait état de quatre morts et de dix-neuf blessés, dont plusieurs grièvement atteints.

Selon des témoins, une perte de contrôle d’un véhicule aurait provoqué la collision en chaîne. Les secours, rapidement mobilisés, ont évacué les victimes vers les hôpitaux tandis que la gendarmerie sécurisait la zone et rétablissait la circulation. Les autorités locales ont présenté leurs condoléances et rappelé l’importance de la prudence au volant, surtout en période de forte affluence routière.