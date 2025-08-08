Touba : Ce que Bassirou Diomaye Faye a dit au Khalife Mountakha

À quelques jours du Grand Magal prévu le mercredi 13 août 2025, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, accompagné de la Première Dame, Mme Absa Faye, et d’une importante délégation, s’est rendu cet après-midi dans la ville sainte de Touba pour une visite de courtoisie auprès du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Ce déplacement a été l’occasion pour le Chef de l’État de réitérer les instructions données au gouvernement afin d’assurer le bon déroulement de cette édition du Magal. Le président a également sollicité les prières et bénédictions du Khalife en vue de la réussite des projets qu’il entend réaliser pour le Sénégal, notamment dans la ville de Touba, dans les domaines de l’hydraulique, de l’assainissement, de l’éducation et des infrastructures de base.

À travers son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le Khalife général a exprimé son profond attachement au Président de la République, saluant son engagement spirituel et patriotique. « Dès que je vous ai vu, entendu et constaté votre attachement au Tawhid, j’ai compris votre volonté sincère de servir le pays », a-t-il déclaré.

Le Khalife a en outre assuré le Chef de l’État de son accompagnement et lui a adressé ses prières pour la réussite de ses initiatives.