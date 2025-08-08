Doctorats délivrés par des établissements privés : l’État ne les reconnaît pas, alerte l’ANAQ-Sup

L’Autorité nationale d’assurance qualité de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (ANAQ-Sup) a officiellement déclaré que l’État du Sénégal ne reconnaît pas les diplômes de doctorat délivrés par les établissements d’enseignement supérieur privés.

Dans un communiqué transmis à la presse, le secrétaire exécutif de l’ANAQ-Sup, le professeur Massamba Diouf, a précisé que les diplômes de PhD, doctorat unique, d’université ou d’ingénieur émanant de ces établissements ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur.

Selon l’ANAQ-Sup, ces diplômes ne respectent pas les conditions définies par le décret n°2012-1116 relatif à la délivrance du diplôme de doctorat, ni celles du décret n°2021-1790, qui modifie les textes sur la reconnaissance, le classement et l’équivalence des diplômes de l’enseignement supérieur.

Le décret précise en son article 15 que l’habilitation à délivrer un diplôme de doctorat doit faire l’objet d’un arrêté ministériel, pris après évaluation rigoureuse par l’ANAQ-Sup. L’article 16 ajoute que cette habilitation peut être demandée aussi bien par une institution publique que privée, ou conjointement par plusieurs établissements légalement créés.

Or, selon l’ANAQ-Sup, aucun établissement privé actuellement en activité n’a obtenu cette habilitation, ce qui rend les doctorats qu’ils délivrent non reconnus par l’État du Sénégal.

« Par conséquent, les détenteurs de ces diplômes ne peuvent pas se prévaloir du titre de Docteur, ni au niveau national ni international, notamment en vertu des conventions mondiale et africaine relatives à l’enseignement supérieur », insiste le professeur Massamba Diouf.

En sa qualité de régulateur, l’ANAQ-Sup enjoint les établissements concernés à cesser immédiatement la délivrance de ces diplômes illégaux et à se conformer strictement à la législation sénégalaise en matière d’enseignement supérieur.

L’Autorité précise toutefois que les diplômes d’État de docteur en Médecine, en Pharmacie et en Chirurgie dentaire délivrés par les universités publiques ou habilitées ne sont pas concernés par cette mise en garde.

Pour vérifier l’habilitation d’un établissement ou l’accréditation d’un diplôme, l’ANAQ-Sup invite les étudiants, parents et professionnels à consulter son site internet officiel.