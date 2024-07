[Parcours] Baba Diao : Un génie en mathématique devenu Roi du pétrole

Le magnat du pétrole sénégalais et richissime homme d’affaires, Abdoulaye Diao dit Baba Diao Itoc est décédé, ce mercredi 3 juillet 2024 des suites d’une longue maladie. Le Thiessois né dans une famille très modeste est un génie en mathématiques devenu roi du pétrole.

Né au lendemain de la 2eme guerre dans la capitale du rail, Thiès, Abdoulaye Diao dit Baba Diao Itoc a mené une vie discrète loin des médias et du m’as-tu-vu. Fils d’un cheminot, le jeune Baba a eu une enfance plutôt difficile dans une famille modeste. Mais les vicissitudes de la vie qui ne lui a -à vrai dire- fait aucun cadeau, ont forgé son esprit de gagneur. Élève brillant dans la cité du rail (il était toujours premier de sa classe), Baba se fait remarquer très jeune par le Président de la République Léopold Sédar Senghor grâce à son rayonnement au Concours général lors duquel il a tapé dans l’œil de la plus haute autorité du pays qui lui a offert une bourse d’excellence.

Ainsi, après avoir obtenu son baccalauréat avec la mention « Très bien », le jeune bachelier réussit avec brio le concours d’entrée au prestigieux lycée Louis Le Grand de Paris pour une prépa en maths-sup. C’est le début d’une success story ! Féru des maths, après la prépa, Baba devient plus tard ingénieur de l’École centrale de Lille puis ingénieur de l’Institut français du pétrole (IFP) de Paris, et licencié ès sciences physiques et sciences économiques. Des connaissances et expériences qu’il mettra au profit de son pays le Sénégal à son retour au bercail.

Subjugué par talent du jeune thiéssois qu’il a découvert quelques années auparavant lors du concours général, le président Senghor fit de lui son conseiller spécial et lui confie la tâche de la conception des textes qui régissent et encadre la recherche et l’exploitation pétrolière au Sénégal, de même que les statuts de l’actuel Société pétrolière du Sénégal, Petrosen.

En 1985, Baba Diao quitte la fonction publique pour lancer sa propre affaire, après un bref passage dans la société de négoce et de transit de l’ancien directeur d’Air Afrique, Cheikh Fall. C’est ainsi que la société International Trade Oil and Commodités (ITOC) est née et devient indissociable à son nom. Plus qu’une entreprise, Baba Diao Itoc est un label dans le trading Oil au Sénégal grâce à sa détermination. Jouant des coudes, ITOC réussit à bousculer les géants Total et Mobil pour décrocher son premier marché de livraison de son premier bateau de pétrole brut, suite à un appel d’offres de la Société africaine de raffinage (Sar). Un premier test à 50 millions de dollars réussi pour ITOC qui finit par se faire un vaste réseau.

L’enfant pauvre devient capitaine d’industrie

« Il a dirigé un des plus grands projets de l’industrie pétrolière du Sénégal, avant les découvertes de gaz et de pétrole, le projet de la raffinerie géante de Kayar, d’une capacité de 5 millions de tonnes par an. La révolution iranienne de 1978 a empêché l’aboutissement de ce beau projet, fruit de la coopération sénégalo-iranienne », témoigne son ami Jean-Michel Seck dans une lettre d’hommage publiée le 30 septembre 2022 dans les colonnes du journal LeQuotidien.

Capitaine d’industrie, Diao a mis sur pied, en solo ou en consortium, plusieurs industries aussi bien dans le pétrole son domaine de prédilection que dans l’agroalimentaire. Parmi celles-ci on peut citer Oryx qu’il a lancé avec son ami Jean Claude Gandour. La société qui était devenue un des leaders mondiaux a été vendue à plus 7000 milliards de francs CFA suite à une pression fiscale du régime libérale de Abdoulaye Wade.

Diao lance la première banque Sénégalo-sénégalaise

Au même moment, sa société de négoce ITOC devient la première entreprise sénégalaise à franchir la barre des 100 milliards de francs CFA de chiffre d’affaires. Depuis plus de trente ans, ce chiffre d’affaires est estimé à plus de 230 milliards de francs CFA. Une puissance de portefeuille qui a fait de Baba Diao une des plus grandes personnalités publiques au Sénégal et un des hommes d’affaires les plus respectés dans le pays. Politiques, journalistes et même religieux mangent dans sa main.

Après un franc succès dans le domaine de l’industrie, Abdoulaye Diao se lance dans le secteur bancaire où il a toujours eu l’ambition de créer la première banque à capitaux privés nationaux du Sénégal. Cette institution bancaire ambitionne de changer la donne marquée par le monopole des Français et des Marocains dans ce secteur. C’est ainsi que la Banque Outarde a été lancée en 2018. L’établissement se positionne essentiellement sur « le soutien aux entreprises, sénégalaises et ouest-africaines, qui représentent 80% de sa clientèle ».

« Cela va de la micro à la grande entreprise, avec une préférence marquée pour les grandes PME locales, et nous nous spécialisons sur les segments d’activité qui concourent le plus au développement économique, comme l’énergie et l’agriculture », détaille d’ailleurs Olivier Santi, Directeur général d’Outarde Banque Dakar.

D’une enfance modeste à magnat du pétrole et capitaine d’industrie, Baba Diao (décédé ce mercredi 3 juillet 2024) a mené une vie inspirante qui servira, à coup sûr, de modèle pour les jeunes générations.