C’est d’une patate chaude qu’a hérité le procureur Serigne Bassirou Guèye. Et tout porte à croire qu’il la filera à ses patrons qui auront du mal à se décider de la suite judiciaire à donner à cette affaire peu ordinaire. A en croire notre confrère du Témoin, “Moustapha Niasse, le président de l’Assemblée nationale, a porté plainte son ancien ami, Abdoulaye Diao dit Baba Diao.” A l’origine de leur différend se trouve la vente d’un terrain de est la vente d’une de 2500 m2 situé dans la zone de Ngor. Et cette affaire qui met en scène ses amis est très gênante pour Macky Sall.

Au temps de leur belle amitié, Moustapha Niasse et Abdoulaye Diao avait décidé d’acheter un terrain d’une superficie de 6543 m2 aux Almadies. Et ils avaient décidé de le partager comme suit: 4042 m2 pour Baba Diao et 2501 m2 pour Moustapha Niasse. Après ce partage, le TF 7494 de Grand-Dakar a été scellé en deux TF dont celui de Moustapha Niasse devenu TF 19771 Ngor-Almadie. N’ayant certainement pas besoin de son bien dans l’immédiat, le président de l’Assemblée nationale a, en quelque sorte, décidé de l’oublier. Et lorsque il a eu besoin de s’en rappeler, il a appris que le bien en question a fait l’objet d’un achat de la part de son “ami” Baba Diao. Et la transaction aurait été couverte par le cabinet de Me Nafissatou Diop Cissé, notaire. Les surprises du président Moustapha Niasse ne se sont pas limitées pas à celle-là puisque, en même temps, il a appris que le mètre carré a été cédé à 159.000 F. CFA au patron de ITOC, ce qui explique le chèque de 400 millions encaissé par Me Nafissatou Diop Cissé.

Dans cette zone, à en croire les estimations des services des Domaines, le m2 coute, au minimum, entre 850.000 F CFA et un million. Dans cette opération cautionnée par Me Nafissatou Diop Cissé, en plus du propriétaire qui s’est dit floué, l’Etat du Sénégal aussi a été escroqué. Parce que, lorsqu’une personne achète ou vend un terrain, l’Etat perçoit une plus value de la valeur marchande. Et en sous-estimant la valeur marchande du m2, non Moustapha Niasse s’est senti floué et croit savoir que l’Etat du Sénégal a été spolié, puisque la parcelle a été vendue au cinquième de sa valeur réelle. “Il y a eu des manœuvres pour la réalisation de cette vente qui, du fait de son caractère dolosif, n’aurait jamais dû être validée par la conservation foncière de Ngor Almadies.” A fait remarquer Moustapha Niasse.

Pire, Moustapha Niasse a fait savoir que ni Baba Diao ni Me Nafissatou Diop Cissé ne l’avaient approché pour l’informer de cette vente qui la concerne en premier chef. Et c’est avec surprise qu’il a découvert que l’acte porte une signature qui serait la sienne. “Ma signature a été imitée. Je n’ai jamais signé ce document.” A déclaré Moustapha Niasse devant les hommes de l’adjudant Adama Niang de la brigade de Recherches. Intrigués par cette plainte peu banale, de la deuxième personnalité de la République, les gendarmes ont tout fait gérer discrètement l’affaire avant de filer le dossier, après les auditions, au procureur Sérigne Bassirou Guèye. En gros, les chefs visés sont “association de malfaiteurs”, “faux et usage de faux”, “vol”. Des chefs d’accusation dont s’occupent, tous les jours, les parquets des tribunaux du Sénégal.

Et, pour ces mêmes infractions, de nombreuses personnes, parfois des innocentes, sont en prison dans l’attente de leur jugement. Pour ce cas-ci, Serigne Bassirou Guèye n’a pas encore pipé mot. La raison est simple: Moustapha Niasse est le président de l’Assemblée Nationale, l’allié du président et il impensable qu’il soit débouté ni “abandonné” par la justice. De l’autre côté, milliardaire et magna des finances, Baba Diao est le Sénégalais pour qui le nouvel élu Macky Sall a signé son premier décret, en tant que président de la République, en faisant de lui son conseiller spécial. Homme de l’ombre, Abdoulaye Diao est le patron de Itoc, c’est lui qui nous vend presque tout le pétrole que nous mettons dans nos voitures comme celui que nous utilisons pour avoir du courant électrique. Et c’est, aussi, grâce à lui que les Sénégalais ont du gaz butane. Ces derniers temps, il a aussi investi l’agro alimentaire et la banque. A cela s’ajoute qu’il a é été le parrain de Macky Sall quand il traversait le désert.

Autre personnalité visée par cette plainte et justifiant l’association de malfaiteurs: Me Nafissatou Diop Cissé. Elle a été le témoin oculaire des manœuvres et deals effectués entre Abdoulaye Wade et Idrissa Seck, dans l’affaire dite des “chantiers de Thiès”. C’est elle qui a piloté le protocole de Reubeus et, de ce fait, elle est au courant de beaucoup de choses puisqu’elle était presque le bras droit de Idrissa Seck. Proche aussi de Macky Sall, celle qui avait été l’épouse de l’imam Serigne Hassane Cissé de Kaolack est une grande responsable de l’APR. Son recrutement avait été salué comme une prise de guerre par Macky Sall et ses les siens. Depuis lors, cette notaire qui a pignon sur rue n’a jamais quitté les projecteurs et lambris dorés du palais.