Babacar Diop a été entendu dans le fond par le doyen des juges. A présent, c’est au tour de ses trois autres coaccusés de faire face au magistrat. Puis, le reste de la troupe, dont Guy Marius Sagna, sera auditionné demain jeudi par le doyen des juges. «Les auditions sont en cours. Elles ont démarré depuis midi. Le Pr Babacar Diop a déjà été entendu. On en est à la deuxième personne », renseigne Me Moussa Sarr, appartenant au pool d’avocats de Guy Marius Sagna et Cie.

Quant à la demande de mise en liberté provisoire, celle-ci sera déposée au terme des auditions. «Nous estimons que, conformément à la loi, il est possible qu’ils l’obtiennent. Parce qu’ils réunissent toutes les conditions exigées par la loi. A savoir : régulièrement domiciliés, il n’y a pas de trouble à l’ordre public et leur détention n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Et à partir de ce moment là, nous espérons qu’ils pourront avoir une liberté provisoire. Il y a de l’espoir », indique la robe noire.