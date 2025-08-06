Thiès : Une mère de famille tuée à l’aube, le maire interpelle la Police

Une mère de famille de 41 ans a été tuée à Thiès alors qu’elle se rendait au marché central à l’aube. Le drame est survenu aux environs de 5 heures du matin. Le maire de la ville, Dr Babacar Diop, a exprimé son émotion face à ce drame qui s’ajoute à une série d’événements tragiques récents.

Une série noire à Thiès

Plusieurs incidents ont récemment secoué la capitale du rail. Un vendeur de conteneurs a été délesté de 7 millions de francs CFA lors d’une attaque à son domicile. Un jeune conducteur de moto-taxis Jakarta a succombé à ses blessures après avoir été brûlé vif près du lycée El Hadji Malick Sy.

Des mesures immédiates annoncées

Face à la montée de l’insécurité, le maire Dr Babacar Diop a annoncé des mesures immédiates. Une lettre sera adressée au Directeur général de la Police nationale pour dénoncer l’insuffisance des effectifs policiers dans la ville. « Avec près de 500 000 habitants, la ville ne dispose actuellement que de deux commissariats et trois postes de police », indique un communiqué de la mairie.

Des propositions pour renforcer la sécurité

Le maire préconise la création de polices d’arrondissement, l’installation de nouveaux postes de police et l’intensification des patrouilles mixtes. Il souhaite également une implication accrue des citoyens à travers des comités de vigilance. L’amélioration de l’éclairage public est aussi une priorité.