Touba: La BIP et le GIGN en mission pour préparer la visite du président Diomaye

La garde présidentielle a effectué hier mardi une mission de reconnaissance à Touba en préparation de la visite pré-Magal du président de la République prévue ce jeudi.

Dispositif sécuritaire déployé

Selon des sources de Seneweb, la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP) et le Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN) ont déjà balisé le terrain sous la supervision du commissaire spécial local et du commandant de la compagnie de gendarmerie.

Cette mission sécuritaire intervient à moins de 48 heures avant la visite pré-Magal du chef de l’État, témoignant de l’importance accordée à la sécurisation de ce déplacement officiel dans la cité religieuse.

Audience avec le Khalife général

Le président Bassirou Diomaye Faye est attendu demain jeudi 7 août dans la résidence de Serigne Bassirou Mbacké où il sera reçu par le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké à partir de 17h.

Cette visite présidentielle s’inscrit dans la tradition des visites de courtoisie des plus hautes autorités de l’État auprès des guides religieux en prélude aux grands événements spirituels du pays.

Préparatifs du Grand Magal

Cette audience intervient dans le contexte des préparatifs du Grand Magal de Touba prévu le 13 août 2025, qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul.

La visite du président de la République témoigne de l’attention particulière que les autorités étatiques portent à cet événement religieux majeur qui rassemble chaque année des millions de pèlerins à Touba.