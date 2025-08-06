Sénégal : une usine pharmaceutique bientôt implantée à Diass pour renforcer la souveraineté sanitaire

Le directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX-SA), Bakary Séga Bathily, a annoncé, mardi à Dakar, la prochaine construction d’une unité pharmaceutique dédiée à la fabrication de solutés médicaux, dans le but de renforcer les capacités de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (SN-PNA).

Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement de la Zone économique spéciale (ZES) de Diass, située dans la région de Thiès. Il sera confié à la SN-PNA, dans une logique de renforcement de l’industrie pharmaceutique nationale.

« Cette nouvelle unité industrielle s’inscrit dans une dynamique de montée en puissance de l’industrie sénégalaise », a précisé M. Bathily, en marge de la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre l’APIX-SA et la Société immobilière du Cap-Vert (SICAP-SA).

L’accord porte sur la création d’une société industrielle spécialisée dans la production de matériaux préfabriqués dans la ZES de Diass. Dénommée SICAP Industrie S.A., cette entreprise participera à la mise en place d’un écosystème industriel diversifié, incluant les secteurs du BTP, des matériaux de construction, des pierres ornementales et de la pharmacie.

« Cette initiative n’est que le point de départ de la création d’un écosystème industriel intégré », a souligné le DG de l’APIX, qui a également insisté sur l’importance d’une mobilisation collective pour faire de Diass un véritable pôle industriel de référence, au service d’un Sénégal « souverain, juste et prospère ».

Le projet SICAP Industrie S.A., d’un montant de 100 millions de dollars (soit environ 57 milliards de francs CFA), s’étendra sur une superficie de 66 hectares. Il comprendra une usine de béton préfabriqué dotée de neuf lignes de production ainsi que des équipements de traitement de bandes d’acier.

Selon les responsables, ce projet devrait générer environ 1 200 emplois directs et 2 700 emplois indirects, contribuant ainsi à la dynamique de transformation structurelle de l’économie sénégalaise.