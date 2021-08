THIENEBA : Serigne Baye Assane SECK désigné khalife

Avec le rappel à Dieu de son khalife général, Serigne Abdou Rahim Seck, une nouvelle ère s’ouvre à Thiénéba. Serigne Assane Seck, décrit comme un grand voyageur, a été désigné khalife.

(Correspondance) – La Ummah islamique en général et, en particulier, la communauté tidiane de Thiénéba Seck, une cité religieuse du département de Thiès ont connu un réveil douloureux avec le rappel à Dieu de Serigne Baye Abdou Rahim Seck. Lequel événement est survenu en terre marocaine dans la nuit du lundi au mardi. Huitième Khalife de la famille religieuse, le disparu avait succédé à son frère Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck au Khalifat, il y a de cela 14 mois seulement. Un espace de temps assez court que le guide religieux a pleinement mis à profit pour marquer de son empreinte ce bref passage au khalifat avec l’électrification de plus d’une dizaine de villages aux alentours de Thiénéba mais aussi l’achèvement des travaux de réhabilitation de la demeure familiale. Mais au-delà, ce descendant du premier Khalife d’Amary Ndack Seck père fondateur de la communauté tidiane de Thiénéba, s’était positionné, dès son avènement à la tête de ladite communauté, en véritable gardien de l’orthodoxie de la tradition musulmane.

En atteste le témoignage de son secrétaire général, Souleymane Dia: «La disparation de Serigne Baye Abdou Rahim Seck est une grande perte pour toute la Ummah islamique puisqu’il était connu pour être un gardien des lieux. Ici à Thiénéba, ce n’est que récemment que nous avons commencé à parler de Khalife général. Mais le titre que nous donnions au doyen de la famille, c’est le gardien de la confrérie ou Tarikha. Pour dire que la mission du khalife général à Thiénéba, c’est de préserver l’héritage spirituel de son grand père Amary Ndack Seck et de tous ses devanciers à la tête de la communauté. Il était un gardien de la tradition orthodoxe musulmane pour laquelle la cité religieuse de Thiénéba est très connue». En effet, Thiénéba est l’une des rares sinon la seule localité religieuse du pays où la Sharia est appliquée même si, il faut le reconnaître, cette application reste dans les limites permises dans un Etat laïc comme le Sénégal.

Aussi et en attendant le rapatriement de la dépouille mortelle qui est encore en terre chérifienne, tous les yeux sont braqués sur son successeur de fait, son frère cadet de même père, Serigne Baye Assane Seck. Lequel est aujourd’hui le doyen d’âge de la famille Seck de Thiénéba. En effet, son prédécesseur, Serigne Baye Abdou Rahim Seck né en 1939 est son ainé de seulement un an puisque lui, Serigne Baye Assane Seck a vu le jour en 1940, selon des sources très proches de la famille. Pour dire que ce seront deux fils de Serigne Momar Talla Seck, premier khalife d’Amary Ndack, qui vont se succéder au khalifat de Thiénéba pour conduire les destinées de la communauté tidiane de Thiénéba et perpétuer en conséquence le legs des devanciers.

Mais pour l’heure, tout comme la famille attend encore le rapatriement du corps du défunt Khalife pour son inhumation, elle attend aussi le retour en terre sénégalaise de son successeur pour son intronisation. En effet, Serigne Baye Assane Seck, le désormais nouveau Khalife, qui était parti en voyage au Brésil depuis une semaine est attendu à Thiénéba dans les prochaines heures puisque devant conduire son frère à sa dernière demeure mais aussi assurer les charges qui lui sont dévolues en tant que doyen de la famille et gardien de la tradition de l’orthodoxie musulmane sur les terres de Thiénéba Seck.

