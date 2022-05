Thiaroye : le père et le fils violent la fille de 16 ans durant la même nuit

Le commerçant A. Fall (55 ans) et son fils de 23 ans, L. Fall, ont été déférés au parquet hier, vendredi. Ils ont été arrêtés et placés en garde à vue avant d’être renvoyés chez le procureur, pour viol et pédophilie.

Les mis en cause sont accusés d’avoir violé Nd. F. Kane, une fille de 16 ans, qui vit avec sa tante qui n’est personne d’autre que l’épouse de A. Fall.

D’après L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce samedi, les faits remontent à un mois avant le Ramadan et se sont déroulés au quartier Mingo de Thiaroye où vit la famille. Une nuit, relate le journal, A. Fall «piège» sa nièce et la viole à plusieurs reprises. Le fils de ce dernier prendra le relais, d’après la même source, qui ne précise pas cependant si les deux accusés se sont entendus pour commettre leurs actes présumés ou pas. Toutefois, l’affaire sera étouffée. La victime, qui est élève dans une école communautaire, se confie à sa tante. Mais cette dernière, affirme L’Observateur, ne réagit pas. Nd. F. Kane s’emmure alors dans le silence. Son salut viendra d’une dénonciation anonyme. Ayant appris que Nd. F. Kane s’est rendue dans une structure sanitaire pour soigner de graves infections génitales, le dénonciateur alerte le commissariat de Thiaroye. Les policiers ouvrent une enquête. La fille est auditionnée. Elle révèle les viols, confirmés par un médecin, et désignent ses bourreaux présumés. A. Fall et L. Fall sont arrêtés, interrogés, placés en garde à vue et déférés au parquet.