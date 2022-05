CAN 2023: Bamba Dieng vers un forfait

Bamba Dieng risque de rater les deux prochains matches du Sénégal comptant pour les qualifications de la CAN 2023. Le 4 juin prochain, les Lions (Groupe L) accueillent le Bénin avant de se déplacer, le 7, au Rwanda.

L’attaquant sénégalais de l’Olympique de Marseille s’est blessé aux ischio-jambiers hier, vendredi, à l’entraînement, à la veille de la réception de Strasbourg au Vélodrome, pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1.

Le jeune international sénégalais (22 ans, 9 sélections, 1 but) n’est donc pas dans le groupe olympien. Il est parti pour ne pas figurer dans celui de Aliou Cissé pour les prochaines sorties du Sénégal. Bamba Dieng était déjà sorti sur blessure, dimanche 8 mai, lors de la victoire (3-0) de l’OM face à Lorient (36e journée). Entré en jeu à la 17e minute, il avait inscrit un but et donné une passe décisive avant de quitter ses coéquipiers avant la fin du match.