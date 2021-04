Thiaroye : Les 3 pêcheurs portés disparus retrouvés sains et saufs à Palmarin

Du nouveau dans l’affaire des trois (3) pêcheurs de Thiaroye-sur-mer, dans la banlieue dakaroise, portés disparus depuis quatre (4) jours. Ils ont été retrouvés sains et saufs vers Palmarin, une localité côtière du Sénégal, située dans le Sine-Saloum (Fatick).

Ces pêcheurs, des saisonniers originaires de Saint-Louis mais qui avaient fait escale à Thiaroye où vivent leurs parents, avaient embarqué à bord d’une pirogue en fibre de verre, ont déclaré dimanche leurs proches.

Le Directeur général de la Société des Infrastructures de Réparation navale (Sirn), chargé du Programme national de renouvellement du parc piroguier, a tenu à préciser à apporter quelques précisions.

Selon Saliou Samb, les pêcheurs en question ne pouvaient pas embarquer à bord d’une pirogue en fibre de verre parce que : « la commercialisation de ces pirogues n’a encore démarré ».

« C’est vrai qu’ils étaient à bord d’une pirogue en fibre de verre. Mais la Sirn n’a pas encore commencé à commercialiser dans son programme de modernisation des pirogues en modèle de bois. On est actuellement à la phase construction des usines. Il y a que Fao (Organisation pour l’alimentation et l’agriculture) qui avait commencé à construire des pirogues et ces pirogues ont été données au CLPA (Comité Locale de la Pêche Artisanale), dans le cadre à la surveillance de la pêche », a expliqué M. Samb sur la Rfm.

Toutefois, il a annoncé qu’une enquête sera ouverte pour clarifier les choses et savoir qui a construit cette pirogue que les pêcheurs ont utilisé.