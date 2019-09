Foot – Luka Modric : « Cela dérange un petit peu qu’on parle de révolution »

Après avoir remporté le trophée The Best en 2018, Luka Modric a été inclus dans le onze idéal de la FIFA lors du gala célébré ce lundi. Le joueur croate du Real Madrid a parlé des critiques reçues par les Merengues après qu’ils ont signé une année relativement compliquée.

Après avoir gagné le trophée The Best et le Ballon d’Or en 2018, Luka Modric a de nouveau reçu une récompense à Milan ce lundi. Pour certains, elle n’est pas méritée après la baisse de rendement du Croate et du Real Madrid.



Le joueur s’est exprimé sur le sujet dans des mots pour la chaîne officielle du Real Madrid : « Je suis content d’être là à nouveau. Cela signifie que les gens reconnaissent (notre valeur) et que nous faisons les choses bien, même si certains diront le contraire ».



« Cela dérange un petit peu que l’on parle de révolution. Ce fut une bonne année, mais nous avons tout donné et ce n’est pas la peine de changer le onze« , a rappelé le milieu de terrain merengue quelques minutes après son intervention sur ‘El Chiringuito’.



Trois membres de l’équipe merengue ont été récompensés : outre le Croate, Ramos et Marcelo font en effet partie du onze FIFPro. Le Brésilien est revenu aussi sur cette distinction, mais le précédent vainqueur du The Best a également donné sa version sur le débat.



Modric, qui traîne une blessure en ce début de saison, espère retrouver l’équipe cette semaine pour « faire des choses avec le ballon ». Il devrait rejoindre ses coéquipiers ce mardi.