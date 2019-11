TER- Guinaw-Rail/Sud, Guinaw-Rail/ Nord et Thiaroye vont bientôt, étrenner leurs passerelles

Le Directeur Général de l’APIX SA, Mountaga Sy, vient d’achever une tournée au niveau de la banlieue. Accompagné du Préfet du département de Pikine, il a visité certains quartiers impactés par les travaux du Train Express Régional(TER). Une opportunité saisie pour rassurer les populations de Guinaw-Rail/ Sud, de Guinaw-Rail /Nord et de Thiaroye.

Ainsi, il a annoncé sous peu, la pose de passerelles, tout le long du trajet du TER pour une bonne sécurisation. Mais aussi, une meilleure circulation des habitants de ces zones précitées. Une annonce très bien accueillie, voire applaudie par les banlieusards qui ont salué cette mesure, émanant des autorités en charge du TER. « Nous sommes plus que satisfaits par les assurances du Directeur Général de l’APIX S.A. Cela nous met du baume au cœur. Nous nous en félicitons de cette décision prise, aujourd’hui, par nos autorités. L’essentiel des localités impactées ont déjà vu la pose de passerelles et, sous peu, Guinaw-Rail/ Nord et Sud, Thiaroye vont étrenner les leurs.

Cela en dit long sur la volonté du Chef de l’Etat Macky Sall de satisfaire, au mieux, les revendications légitimes de son peuple. Nous remercions et encourageons aussi le DG de l’APIX S.A pour sa clairvoyance d’esprit, son sens d’écoute et sa générosité sans commune mesure », a dit Malal Diallo «Pithie», Conseiller Municipal à la Commune de Djeddah-Thiaroye/ Kao et, par ailleurs, responsable politique APR à Pikine.