Tensions entre Emmanuel et Brigitte Macron : l’Élysée fait une mise au point

Le couple d’Emmanuel Macron traverse-t-il une grosse crise à l’instar de son quinquennat ? Selon plusieurs rumeurs, le lien serait complètement rompu entre le président de la République et sa première dame. Des bruits de couloir auxquels l’Élysée a répondu.

La politique a-t-elle eu raison du couple présidentiel ? Depuis plusieurs mois, les rumeurs vont bon train au sujet de Brigitte et Emmanuel Macron. En octobre dernier, Frédéric Helbert, ex-journaliste pour Europe 1 et BFMTV, avait fait part d’un échange houleux entre la première dame et son époux. « Il faut arrêter les conneries maintenant », aurait-elle fustigé avant de claquer la porte de l’Elysée pour se réfugier au Touquet. Il faut dire que l’image du président a pris un sacré coup depuis la révélation de l’affaire Benalla. Une polémique à laquelle s’ajoute aujourd’hui la colère des Gilets jaunes.

Taclée pour avoir porté un manteau hors de prix et pour le montant de ses dépenses à l’Élysée, Brigitte Macron doit faire face à de nouvelles attaques visant sa famille. Dirigeant d’une chocolaterie à Amiens, son neveu, Jean Trogneux, subit de graves menaces. « On crache sur la vitrine des magasins. On raconte aux salariés qu’ils ont un salaud de patron. Des vendeuses arrivent en pleurs dans mon bureau », a-t-il confié au Parisien. De quoi relancer les rumeurs de tensions entre Emmanuel Macron et sa femme, avec qui il refuserait de dialoguer alors que la situation est désastreuse.

Des bruits de couloir que l’Élysée vient justement de balayer d’un revers de la main. « N’importe quoi ! Si elle a quelque chose à lui dire, elle n’a besoin de personne, affirme le palais présidentiel selon des propos rapportés par Closer. Il faut arrêter les fantasmes, le président de la République ne prend pas sa femme pour une conseillère occulte. » Voilà qui a le mérite d’être clair.