Lutte avec frappe : « Modou Lo a lutté comme un gamin » Mbaye Guèye, ancien tigre de Fass

Toutefois, la même source indique que la défaite n’a pas surpris Mbaye Gueye. Qui reconnaît que Balla Gaye 2 était plus fort physiquement. Et cela, dit-il, tous les spécialistes le savaient. « Lorsqu’il s’est déshabillé, j’ai remarqué qu’il avait plus de force que Modou Lo », a déclaré Mbaye Gueye qui pense que Modou Lo ne devait pas accepter la bagarre. « Il devait négocier avec Balla Gaye, mais ne pas faire le guerrier devant celui qui a une lourde frappe. En plus, il est adroit. Le coup qu’il a reçu l’a complétement diminué.

Modou Lo a cette fâcheuse habitude lorsqu’il reçoit un coup de baisser la garde pour ensuite répliquer. Il devait frapper et faire des déplacements », a analysé l’ancien tigre de Fass. Poursuivant, il pense que dans l’avenir, Balla Gaye 2 peut affronter Emeu Sène ou accorder une revanche à Gris pour une clarification.