Accusé de viol et de détournement de mineure, T. Thiama a dû passer plus d’une année à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Saint-Louis. A la suite d’une plainte introduite par le sieur Y Diaw, père de la victime, le 4 Août 2020.

T. Thiam est appréhendé et placé sous mandat de dépôt le 7 août 2020, Selon Y Diaw, T. Thiam serait l’auteur de viols répétitifs sur sa fille. En plus, l’accusé aurait pris des photos compromettantes, alors que sa fille était toute nue et les aurait partagées dans un groupe

WhatsApp. «Tout cela n’était qu’un pur complot contre moi. Tout le monde savait que je sortais avec la fille. C’est moi qui lui ai offert un téléphone portable. Alors que moi, je n’en avais pas car je ne sais pas manipuler ce genre de téléphone», confie T. Thiam, Charretier à Ndioum.

Il dit avoir subi un lourd préjudice avec son activité. “Mais mon incarcération a laissé un

vide dans la maison. Le moment que je suis resté en prison a plongé mes proches dans une tristesse profonde. Ma mère était très peinée. Elle refusait même de s’alimenter” déclare-il. Il reconnait avoir enceinté la fille mais elle était consentante et j’avais même prévu de l’épouser après son accouchement mais sa famille a refusé. Son père m’a dit qu’il ne donnera jamais sa fille en mariage à un casté à témoigné T.THIAM dans le journal l’Observateur.