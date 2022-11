Affaire Tchiky: Omar Ndione écope la peine la plus lourde

Omar Ndione du nom de celui qui avait déclenché les hostilités à Tchiky lors du Némékou tour d’Ousmane Sonko, se paie la peine de 2 mois ferme plus une amende de 100 milles Francs CFA à payer à Ousmane Diop et Mapathé, deux membres de Pastef qui l’avaient traduit en justice.

Pour rappel, lors du Némékou tour du leader du parti Pastef à Tchiky, Omar Ndione frère à Fatou Ndione une responsable politique de la mouvance présidentielle, s’est permis d’aller trouver Ousmane Sonko et cie au lieu où ils faisait son Némékou tour pour crier haut et fort :” justice pour Adji Sarr, Sonko violeur”

Il s’en est suivi une bataille entre lui et des partisans de Sonko et il s’en est sorti avec des blessures au niveau de la tête et une incapacité temporaire de travail de 21j