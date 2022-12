Tchad: l’état-major des armées dément les rumeurs d’un coup d’État déjoué

Le communiqué dément ce qu’il qualifie de « folles informations circulant sur la toile » tout en confirmant l’arrestation d’un petit groupe d’officiers qu’il accuse d’avoir été « manipulés par des civils projetant des actions tendant à perturber les institutions de la république ».

Le nombre de personnes concernées est incertain, ils seraient une dizaine et le plus haut gradé serait un colonel. Il s’agit de membres du Pan Sahel Initiative (PSI), une unité spéciale anti-terroriste formée par les États-Unis. Une personnalité de la société civile a aussi été arrêtée au cours du week-end : Baradine Berdei, président d’une association de défense des droits humains, très critique des autorités, et qui a fait de la prison sous Idriss Déby.

Selon sa famille, qui n’a guère de détails, cette arrestation est bien liée à celle des militaires. Ils estiment toutefois que d’autres interpellations pourraient suivre. Le communiqué de l’état-major conclut d’ailleurs que « des investigations aux fins de neutraliser les perturbateurs » se poursuivent