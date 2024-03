En décidant de l’ implantation de l’Université des métiers à Tambacounda, le candidat de la coalition AMD 2024, Aliou Mamadou Dia, affiche la ferme volonté, au soir du 24 février, de créer les conditions optimales d’exploitation des ressources minières.

Il était à Tambacounda, ce lundi, le 18 mars, dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle du 24 mars 2024. L’ Université aura, soutient le “candidat du peuple “, pour vocation la formation des personnels qualifiés qui vont travailler autour de ces ressources. C’est dans la même veine que le prétendant au fauteuil présidentiel a promis la création d’une usine de fabrication de batteries de lampes solaires, dans le but d’exploiter la forte canicule dont Tambacounda et Kédougou ont la réputation. L’implantation d’une usine de la métallurgie dans la région orientale participe de la logique.

Les minerais de fer de Kédougou et de Tambacounda seront ainsi transformés sur place. Toutes ces initiatives seront accompagnées par la reprise des activités du chemin de fer. Il ambitionne de créer des lignes TGV au bout de cinq ou dix ans de magister. Le port sec que le candidat Aliou Mamadou Dia envisage de construire à Goudiry procéde de sa vision de relier les régions de Kédougou et de Tambacounda aux pays frontaliers comme la Mauritanie, le Mali et la Guinée.

En outre, le tourisme est pour AMD un levier important pour l’économie des deux régions. C’est pourquoi, il envisage de faire de gros investissements dans le Parc Niokoloba. Il veut attirer les touristes en repeuplant le parc, le circuit touristique pour en faire un site incontournable. La revitalisation du tourisme passera par la mise en valeur du patrimoine culturel de la région. Les Dunes de Dindéfelo et la revalorisation de la culture des minorités comme les Kognadji, les Bédick etc, vont constituer de vrais atouts pour le développement du tourisme.

Enfin, le candidat AMD 2024 veut moderniser la ville de Tambacounda et il est convaincu que la forte canicule ne peut être un obstacle. Et Aliou Mamadou Dia de citer le cas de Dubaï qui est plus chaud.