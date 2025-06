Tabaski 2025 : le Président Faye salue l’approvisionnement en moutons et l’esprit de cohésion

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a accompli ce samedi matin la prière de l’Aïd el-Kébir à la Grande Mosquée de Dakar, aux côtés de l’Imam Ratib, de nombreuses autorités religieuses et d’une foule importante de fidèles.

À l’issue de la prière, le Chef de l’État a adressé ses vœux de paix, de stabilité et d’unité nationale à l’ensemble de la nation, saluant avec respect les guides religieux et coutumiers du Sénégal. Le Président Bassirou Diomaye Faye a par ailleurs exprimé ses félicitations au Gouvernement, ainsi qu’aux éleveurs et transporteurs, dont l’engagement et le professionnalisme ont permis un approvisionnement satisfaisant en moutons sur toute l’étendue du territoire.

Il a enfin appelé les Sénégalais à s’inspirer de « l’esprit de solidarité et de fraternité, qui fait la richesse de cette fête bénie », afin de renforcer la cohésion sociale dans le respect des diversités.