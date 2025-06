Pakao : Manconomba célèbre la Tabaski dans la paix et l’unité

Pakao Manconomba, le 07 juin – La communauté de Pakao Manconomba a célébré la fête de la Tabaski, aussi appelée Eid el-Kébir, dans une ambiance de joie, d’harmonie et de communion. À cette occasion, l’imam Elhadji Mbemba Ndiaye a délivré un message fort, appelant les fidèles à préserver le vivre-ensemble à travers la paix, la solidarité et l’entraide.

Lors de son sermon, l’imam a prié pour la paix et la concorde nationale, formulant également des prières pour le peuple palestinien, victime de l’occupation de l’armée israélienne dirigée par Benyamin Netanyahou. Son message, empreint de spiritualité et de sagesse, a trouvé un écho particulier dans les cœurs des fidèles rassemblés pour ce moment de haute signification religieuse.

Entourés des notables du village, plusieurs intervenants ont rappelé l’importance de la communauté de vie, socle de la cohésion sociale au sein du Pakao. « Continuons à pérenniser nos valeurs ancestrales », a déclaré l’un des sages du village. Elhadji Sagna, une figure respectée de la localité, a pour sa part exprimé ses inquiétudes face à la montée des divisions engendrées par la « politique politicienne », qu’il considère comme une menace à l’union sacrée qui fonde le vivre-ensemble.

Par ailleurs, le problème persistant de l’électrification du village a été évoqué. L’imam a formulé des prières pour une mise en service effective de l’électricité à Pakao Manconomba, regrettant que seule une minorité de la population bénéficie actuellement du branchement malgré la mise en place de la ligne haute tension.

En conclusion, l’ensemble des fidèles et des notables ont uni leurs voix pour prier pour une paix durable au Sénégal et dans le monde. Cette célébration a été l’occasion de réaffirmer l’attachement du village aux valeurs de fraternité, de justice et de solidarité, dans la droite ligne des enseignements de l’islam.