Tensions régionales : le Rwanda claque la porte de la CEEAC, la RDC pointée du doigt

Le gouvernement rwandais a officiellement annoncé ce samedi son retrait de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), dénonçant une « instrumentalisation » de l’organisation par la République démocratique du Congo (RDC), avec le soutien de certains États membres.

Dans un communiqué publié à Kigali, les autorités rwandaises pointent du doigt la tenue du 26e Sommet ordinaire à Malabo, où le droit du Rwanda à assurer la présidence tournante – tel que prévu à l’article 6 du traité – aurait été ignoré au profit de la RDC. Kigali accuse l’organisation d’avoir délibérément écarté sa candidature pour imposer ce qu’elle qualifie de « diktat » congolais.

Le Rwanda rappelle qu’il avait déjà contesté son exclusion du 22e Sommet en 2023 à Kinshasa, dénonçant alors une violation manifeste des règles de la CEEAC. « Le silence et l’inaction qui ont suivi confirment l’échec de l’organisation à faire respecter ses propres règles », indique le communiqué.

Considérant que ses droits fondamentaux ne sont plus garantis au sein de l’organisation, Kigali estime que son maintien dans la CEEAC n’a plus de raison d’être. « Le Rwanda ne voit aucune raison de maintenir son appartenance à une organisation dont le fonctionnement est désormais contraire à ses principes et son utilité », conclut le texte.