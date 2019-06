Supposé vole de documents: la violente réaction d’Abdoul Mbaye contre Cheikh Yérim Seck

Invité de l’émission « Faram Facce » de la TFM, Cheikh Yérim Seck a affirmé que des services secrets auraient volé des documents au domicile Abdoul Mbaye. Selon le journaliste, c’est pour cette raison que l’ancien Premier ministre s’en prend régulièrement à Macky Sall et à sa famille.



L’intéressé a formellement démenti ces informations et avec un ton tout aussi violent. « On ne sait pas ce que prépare cette fausse nouvelle portant sur des documents qui auraient disparu du domicile de M. Abdoul Mbaye. A ce jour, il n’en est absolument rien. Mais la source abjecte identifiée qui serait à l’origine de ce fake news, nous oblige à publier ce démenti », écrit-il sur la page Facebook de son parti, l’ACT.

Articles similaires