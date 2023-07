Soutien à la lutte antiterroriste : le gouvernement Burkinabé instaure de nouvelles taxes.

Au Burkina Faso, l’Assemblée Législative de Transition (ALT) a voté le 24 juin dernier, une loi instaurant des contributions spéciales (taxes) sur certains biens et services. Ce texte a été promulgué le 30 juin par le président de la Transition Ibrahim Traoré pour contribuer à la lutte contre le térrorisme.

Dans la soirée d’hier mercredi 19 juillet, le ministre burkinabè de l’économie Aboubakar Nacanabo a annoncé à la télévisions d’Etat, l’entrée en vigueur de ces nouvelles taxes dès ce jeudi 20 juillet 2023.

Une taxe de 10% pour les réabonnements aux télévisions privées

Selon l’Agence d’information du Burkina (AIB), ces contributions spéciales seront prélevées sur les réabonnements aux télévisions privées, les services de téléphonie et sur la cession des terrains hors lotissement pour soutenir la lutte anti-terroriste. D’après le ministre Nacanabo, les acquéreurs des services de téléphonie devront payer une taxe de 5% par opération réalisée.

Une taxe de 10% sera appliquée pour les réabonnements aux télévisions privées. Quant à la cession des terrains hors lotissement devant l’huissier ou le notaire, une contribution de 1% sera demandée. Rappelons que le gouvernement avait déjà taxé des produits comme les boissons alcoolisées et non alcoolisées et le tabac.

Près de 30 milliards de Fcfa

Le ministre a d’ailleurs remercié les consommateurs pour avoir mobilisé depuis février près de 30 milliards de Fcfa grâce, notamment à ces prélèvements, pour le compte du Fonds de Soutien Patriotique (FSP). Aboubakar Nacanabo a invité les entreprises à reverser intégralement les montants issus de ces taxes pour le soutien à la lutte antiterroriste au Burkina Faso.