Sonko recadre son équipe gouvernementale : rigueur, méthode et responsabilité au menu

Le ton est donné. Plus de place aux atermoiements. Le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, a dressé un diagnostic sans complaisance de certaines mauvaises habitudes freinant l’exécution des politiques publiques : « Nous devons faire preuve d’un sens aigu des défis de l’efficacité collective. Lors des réunions et des concertations, les ministres s’engagent, on envoie des notes de synthèse, on rédige des comptes rendus, de jolis mémos, mais dans la mise en œuvre, c’est une autre réalité. »

Face à une équipe gouvernementale qu’il veut « plus engagée et plus méthodique », le Premier ministre a souligné la nécessité d’une plus grande implication dans les projets de transformation inscrits dans l’Agenda Sénégal 2050 : « Il y a des retards dans l’élaboration ou la mise en œuvre de certains projets. Ces retards ne sont pas toujours dus à un manque de ressources financières. Ils sont souvent liés à des blocages administratifs ou à une absence de suivi rigoureux. »

Il a insisté sur le fait que le succès de l’Agenda 2050 dépendra de la capacité collective à rompre avec les pratiques anciennes et à instaurer une culture de résultats : « Le Sénégal de demain ne peut se construire avec les méthodes d’hier. Nous devons avoir le courage de changer les choses. »

Le Premier ministre a également rappelé que chaque ministre sera évalué sur la base d’objectifs précis et mesurables : « Chacun sera comptable de sa mission. La réunion n’aura de sens que si elle débouche sur des directives claires à exécuter dans des délais précis. Tous les projets doivent figurer dans la loi de finances dès cette année. Il faut donner un cadre d’actions précis. »

Enfin, Ousmane Sonko a lancé un message fort sur la responsabilité individuelle et collective des ministres face aux attentes des citoyens : « Nous n’avons pas le droit de trahir la confiance du peuple. Le changement n’est pas un slogan. Il est dans les actes, dans la capacité à impulser des réformes concrètes et à tenir nos engagements. »