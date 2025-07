Mes félicitations les plus sincères à Monsieur Gueye Para, président des descendants des Tirailleurs Sénégalais, pour sa rencontre exceptionnelle d’hier en France avec le Président Macron. C’est un véritable hommage à l’engagement et à la mémoire de vos aïeux, héros de l’histoire partagée entre la France et le Sénégal. Votre démarche contribue à renforcer la reconnaissance, la dignité et la fierté collective des Tirailleurs et de leurs descendants.

Que cette rencontre soit le prélude à de nouvelles avancées concrètes: un dialogue renforcé, une meilleure prise en charge des anciens combattants, la valorisation de leur patrimoine et la transmission de leur histoire aux jeunes générations. Bravo pour votre leadership et votre dévouement à la cause de la mémoire, de la justice et du respect.

Votre engagement exemplaire mérite d’être salué: vous portez haut la voix de votre communauté et tissez des ponts entre le passé et l’avenir. Puisse cette belle initiative inspirer d’autres actions significatives et contribuer à faire avancer la cause des droits et de la reconnaissance des Tirailleurs Sénégalais et de leurs familles.

Avec tout notre soutien et notre gratitude, encore bravo à vous Monsieur Thierno Birahim Gueye !